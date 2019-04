"La semaine de 32 heures est un suicide économique"

Ewald Pironet Ewald Pironet est rédacteur du Knack.

À la veille du 1er mai et à moins de quatre semaines des élections, Groen et le sp.a essayent de se damer le pion à coup de "slogans, d'imprécisions et de propositions carrément ridicules", comme l'écrit Ive Marx (Université d'Anvers).

John Crombez et Elio Di Rupo © Belga