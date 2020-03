La police fédérale ne parvient pas à attirer beaucoup de militaires dans les rangs de son corps de sécurité (DAB) pour surveiller les tribunaux, centrales nucléaires, ambassades et aéroports, afin de soulager la police, en sous-effectif.

Le DAB compte 1 600 membres, dont 1 361 agents, venant notamment de la Défense, affectés à la sécurité. Malgré les efforts fournis (dispense du test d'aptitudes cognitives et de l'épreuve sportive, égalité de traitement), 526 de ces 1 361 agents manquent encore au cadre. Certains militaires abandonneraient la formation de base DAB en raison, notamment, de difficultés physiques et de l'éloignement de leur lieu de formation. Depuis 2018, 43 militaires ont été incorporés en formation de base, six ont abandonné en chemin et - pour l'instant - 32 l'ont réussie. Au test de langue maternelle, le taux de réussite est inférieur à 35 %, tant pour les néerlandophones que pour les francophones. M. La.