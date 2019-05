Alors qu'en Flandre, ce dernier n'est presque plus qu'un lointain souvenir, en Belgique francophone il existe encore ce qu'on appelle un "cordon médiatique" autour du Vlaams Belang. Pour certains, la RTBF se serait montrée trop flexible ce dimanche.

Les politiciens du Vlaams Belang ont, pour l'instant, encore un statut particulier dans les journaux francophones : on écrit beaucoup de choses sur eux, mais ils n'ont pas droit de parole. A la RTBF aussi, on ne traite pas les personnalités politiques du Vlaams Belang comme les autres politiciens. Ils ne sont pas invités pour les débats et n'étaient pas non plus interviewés en direct lors de la soirée électorale de dimanche. Une interview de Filip Dewinter sera pourtant diffusée lors du Grand direct. Détail subtil, il ne s'agissait pas d'un vrai direct, mais d'un léger différé comme l'indiquait un bandeau. Un point que François De Brigode prendra encore la peine de préciser par la suite. Tom Van Grieken aura droit au même traitement un peu plus tard.

