Sept partis se sont retrouvés autour de la table: PS, N-VA, MR, CD&V, Open Vld, Groen et sp.a.

La réunion organisée dimanche par les informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), s'est achevée peu avant 21h. A l'exception des représentants de l'Open Vld, les participants ont quitté les lieux par une sortie où ne les attendaient pas les journalistes. Personne n'a fait de commentaire.

Les médias présents ont pu constater l'arrivée du président du PS, Elio Di Rupo, qui a été suivi par Paul Magnette, le président du MR, Charles Michel, le président de la N-VA, Bart De Wever accompagnés des députés Jan Jambon et Theo Francken, ainsi que la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten, accompagnée du Vice-Premier ministre Alexander de Croo, du président du CD&V Wouter Beeke, du président du sp.a, John Crombez, accompagné de la cheffe de groupe sp.a à la Chambre, Meyriame Kitir, de la présidente de Groen, Meyrem Almaci, accompagnée du chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Kristof Calvo.

Lundi, les informateurs feront rapport au Roi.

Ecolo absent de la table ronde: "Tout nous oppose à la N-VA"

"Ecolo, en pleine cohérence avec ce qu'il a annoncé aux informateurs à chacun de ses rendez-vous, ne participe pas à cette réunion", a fait savoir le parti dans un communiqué.

"Tout nous oppose à la NV-A: vision de société, méthodes, priorités, etc. Nous considérons qu'il n'y a pas la moindre option pouvant associer notre parti à la NV-A. Discuter avec eux autour d'une note pouvant servir de base aux futures discussions de préformation dans la perspective d'une formule majoritaire associant Ecolo et la NV-A n'a dès lors aucun sens", commente Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo.

Les Verts disent toutefois rester "pleinement disponibles" pour répondre à toute autre sollicitation des informateurs royaux.

A l'inverse d'Ecolo, Groen a lui confirmé dimanche sa présence autour de la table.

"Notre ambition est claire", a commenté Meyrem Almaci, la présidente des Verts flamands. "Nous voulons une coalition fédérale aussi progressive que possible. Nous voulons voir des progrès aussi rapides que possibles pour les formations et nous définirons notre position fédérale avec Ecolo sur base du contenu du projet".

Groen se dit curieux de voir quelles solutions seront proposées notamment sur les questions climatiques, de justice fiscale, de politique sociale ou de pensions.

L'objectif de la réunion n'est en principe pas d'entamer une négociation. Lors de leur dernière conférence de presse, les informateurs avaient expliqué qu'ils allaient plancher sur une note ouvrant la "préformation" et non la "formation" d'un gouvernement fédéral après avoir discuté avec les uns et les autres.