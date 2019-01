La réouverture du tunnel Porte de Hal à Bruxelles fêté avec une rave party

Le tunnel Porte de Hal sera le premier de la Région bruxelloise à respecter pleinement les normes de sécurité les plus strictes. Sa rénovation prévoyait notamment une paroi de séparation entre les deux sens de roulage, un mur antifumée à chaque entrée, des sorties de secours supplémentaires et un nouveau système de ventilation plus performant.

"Le tunnel sera pleinement opérationnel à partir de dimanche", confirme Mathias Dobbels, porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Pascal Smet (sp.a). La dernière fête organisée dans un tunnel bruxellois date de 2015 lors du "Dimanche sans voiture".

La soirée affiche déjà complet depuis plusieurs jours, indique le Fuse.