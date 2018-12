La remise au normes du palais de justice de Namur est en bonne voie

"Les administrations jouent le jeu et font le maximum pour assurer le délai le plus court possible", a souligné M. Macq. "Nous avons fait ce vendredi un inventaire et un planning des travaux qui doivent encore être réalisés, c'est en bonne voie".

"En étant optimistes, nous espérons un retour dans nos locaux pour la fin du mois ou début janvier", a-t-il ajouté. "C'est d'ailleurs primordial car nous n'avons pas accès aux dossiers qui devront être traités en janvier et le travail s'accumule".

Les locaux pourraient être réinvestis progressivement en fonction des travaux. Ce sera à l'inspecteur social qui a interdit l'accès aux étages d'en décider. En attendant, un nouvel état des lieux est prévu le 17 décembre avec le SPF Justice et la Régie des Bâtiments. La fermeture partielle du palais de justice de Namur a été ordonnée la semaine dernière en raison du danger qu'il présente pour ses occupants.

Jeudi, le procureur du Roi a demandé à la police de ne plus transmettre de procès-verbaux au parquet, sauf pour les affaires urgentes. Il faudra selon lui un an pour résorber le retard pris actuellement.

M. Macq précise également qu'une conférence de presse aura lieu lundi à Namur afin de faire le point sur l'état de santé de l'ensemble des palais de justice du pays. Elle réunira plusieurs procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi de Namur, Bruxelles et Gand, ainsi qu'un représentant de l'auditorat du travail.