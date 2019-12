La proposition de loi sur l'avortement approuvée en deuxième lecture

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé vendredi la proposition de loi qui élargit les conditions de l'avortement et le dépénalise complètement. Le PS, le sp.a, le MR, l'Open Vld, les écologistes et le PTB ont voté en faveur du texte. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre.