Une immersion sur un ex-champ de bataille. C'est ce que promet la War Race, la première course à obstacles visant à commémorer des épisodes des deux guerres mondiales. La première édition, le 5 janvier prochain, se déroulera à Bastogne, 75 ans après la bataille des Ardennes. Au programme : des obstacles sportifs, mentaux et culturels.

"Courez là où ils ont couru. Ressentez ce qu'ils ont ressenti. Dépassez-vous là où ils se sont battus !" Le 5 janvier prochain, les participants de la War Race - 3 000 maximum - prendront part à une course à obstacles d'un nouveau genre. Cette première édition se déroulera à Bastogne, capitale mémorielle de la bataille des Ardennes, dont elle fut l'un des décors sanglants lors de la Seconde guerre mondiale. Du 16 décembre 1944 au 18 janvier 1945, l'ensemble de ces ultimes offensives allemandes contre les Alliés fit plus de 80 000 blessés et causa la mort de près de 50 000 soldats des deux camps. Septante-cinq ans plus tard...