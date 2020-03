Toilettes au fond d'une cour ou au bout d'un couloir, portes incomplètes lésant l'intimité des enfants, etc.

Le ministre de tutelle de l'Enseignement francophone, Frédéric Daerden (PS), le reconnaît : même si une norme informelle prescrit une toilette pour 15 filles, une pour 25 garçons et un urinoir pour 15 garçons ainsi qu'un lavabo pour 4 appareils sanitaires, un nombre " non négligeable de bâtiments scolaires ne répondent pas encore à ces normes, au regard de leur état de vétusté et des restrictions budgétaires. " Le ministre rappelle que le Pacte pour un enseignement d'excellence vise à développer la qualité de vie à l'école. Il renvoie les pouvoirs organisateurs vers les demandes de subsides publics, qu'il ne chiffre pas, et ceux... de la Fondation Roi Baudouin : 166 000 euros en 2017, 330 000 euros en 2018 et 500 000 euros en 2019 et 2020. M. La.