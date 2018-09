La peste porcine va-t-elle réduire nos forêts au silence ?

C'est au Berlaymont que se tiendra ce lundi la réunion des ministres belges de l'Agriculture avec la Commission européenne, pour envisager l'évolution du dossier de la peste porcine africaine touchant les sangliers du sud du pays. Les autorités européennes ont envoyé une équipe d'experts pour épauler la Belgique dans ses efforts. Le pays doit exécuter les mesures qui ont été arrêtées dans le cadre de la stratégie européenne contre la peste porcine africaine. Cette stratégie inclut notamment l'interdiction totale de chasse dans la zone concernée, une limitation stricte de l'accès à cette zone et la recherche active des cadavres des bêtes jusqu'au 15 octobre minimum. Une zone de confinement de 63.000 hectares a déjà été décidée. Ce qui signifie que la chasse ne pourra pas débuter le 21 septembre comme prévu dans cette zone. On parle même d'une annulation pure et simple de la chasse cette année dans la région. Et ce pour pouvoir délimiter au mieux la zone. La chasse ne reprendrait que l'année prochaine avec l'objectif de tuer le plus de bêtes possible jusqu'à la disparition du virus pour recoloniser ensuite la zone avec des animaux sains. Une autre mesure est l'...