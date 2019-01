La nation flamande existe bel et bien

Confronté à une vague de commentaires indignés sur les réseaux sociaux, l'intéressé s'est expliqué: "La phrase sur ma fiche disait en substance : Si j'étais nationaliste flamand, que Dieu m'en garde, je serais furax. A l'antenne, ma langue, dans sa lancée, a malencontreusement fourché et gommé un seul mot, mais de ceux qui changent redoutablement tout à l'audition. Celui de "nationaliste". Ce qui a donné ce couac aussi évident que regrettable."

Si Michel Henrion a approfondi l'histoire de ce pays, il n'ignore pas que sa constitution, en 1830, s'est faite d'un trait de plume diplomatique, sans que les populations concernées aient eu voix au chapitre. Même le choix du monarque nous fut imposé par Londres. Talleyrand, le négociateur français, s'était d'ailleurs montré sceptique quant aux chances de viabilité de cette construction artificielle, fruit des circonstances de l'époque: "Deux cents protocoles n'en feront jamais une nation. Cela ne peut tenir."

Dès le départ, en fait, le vert était dans le fruit. Il suffit de relire ce que Charles Rogier déclarait : "Il est évident que la seule langue des Belges doit être le français. Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire que toutes les fonctions civiles et militaires soient confiées à des Wallons et Luxembourgeois. De cette manière, les Flamands, privés temporairement des avantages attachés à ces emplois, seront contraints d'apprendre le français, et l'on détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique."

Un génocide linguistique, donc. C'est précisément pour le contrecarrer qu'un Mouvement flamand se constitua assez vite. De nature romantico-culturelle au départ, il finit par acquérir une dimension sociale et politique.

La grande majorité des francophones ignore à quel point ce mouvement a dû lutter pour arracher les premières lois linguistiques et faire en sorte que la Flandre puisse se faire entendre sur l'échiquier politique. Au début du XXe siècle, le cardinal Mercier parlait toujours de "l'unité belge, cimentée par l'emploi de la langue française." A ses yeux, le flamand était la langue des servantes et des valets.

Tout cela laissera des traces durables et contribuera à engendrer un fort sentiment national flamand. L'identité flamande passera au premier plan. En 1973, Manu Ruys sous-titrait son livre "Les Flamands": "Un peuple en mouvement, une nation en devenir."

Aujourd'hui, cette nation existe bel et bien, comme le stipule d'ailleurs le préambule de la "Charte pour la Flandre", présentée en 2012 par le Gouvernement flamand.

Il n'y a pas d'équivalent chez les Wallons qui, majoritairement, se sentent Belges avant tout.

Tel est le drame auquel est confronté ce Royaume et que François Perin a parfaitement résumé : "Il n'y a pas place, dans ce petit pays pour deux nations : la belge, si tant est qu'elle ait jamais existé, et la flamande."

Force est aujourd'hui de constater que les six réformes institutionnelles qui ont été effectuées depuis 1970, n'ont pas contribué à engendrer la cohabitation sereine et paisible des deux grandes communautés. Chaque dossier (survol de Bruxelles, construction d'un stade national, immigration,...) est sujet à controverses et palabres sans fin. S'ajoute à cela le fossé béant entre la Flandre et la Wallonie sur le plan économique.

Michel Henrion souligne l'intérêt qu'il porte à sa région, la Wallonie. Mais lui qui fut le porte-parole de Guy Spitaels, n'ignore pas que, depuis la mise sur pied officielle de la régionalisation en 1980, la ministre-présidence wallonne fut confiée, de façon quasi ininterrompue, au PS. Difficile, donc, de nier l'influence prépondérante que ce parti a eue sur la gestion des affaires. Et force est de constater que cette gestion ne s'est pas révélée efficace. La Flandre, en revanche, doit sa prospérité à une politique marquée clairement à droite. Grâce au dynamisme de ses PME, elle parvient ainsi à réaliser plus de 80% des exportations belges.

Les résultats des dernières élections communales et provinciales n'ont fait que confirmer le diagnostic de Bart De Wever : "La Flandre et la Wallonie constituent deux démocraties. Le confédéralisme s'impose donc, afin que chacun puisse être financièrement responsable de ses propres choix politiques."

On peut comprendre ce raisonnement après avoir pris connaissance du dernier classement Eurostat concernant le PIB des régions de l'Union européenne. On constate, en effet, que la Flandre se situe à 120, l'indice de comparaison étant fixé à 100. Pour la Wallonie, par contre, la situation reste inquiétante, avec un indice de 85.

Jusqu'ici la Wallonie a pu bénéficier des transferts financiers en provenance de Flandre, soit quelque 7 milliards d'euros par an, mais on sait que ceux-ci sont amenés à s'éteindre progressivement.

L'actuelle coalition wallonne MR-CDH, en place depuis un an et demi, s'efforce de remédier à une gestion qui, durant près de 35 ans, a consisté à vivre largement au-dessus de ses moyens. Un an et demi, cela ne suffit évidemment pas pour renverser la situation. Mais une chose est sûre : si la Wallonie, livrée à elle-même, devait être gouvernée, au lendemain des élections régionale du 26 mai 2019, par la coalition "progressiste" qu'Elio Di Rupo appelle de ses voeux, on n'ose imagine dans quel pétrin budgétaire elle se trouverait ! Et cette évolution ne manquerait évidemment pas de compliquer, voire de rendre impossible, la formation d'un nouveau gouvernement belge.

Michel Henrion s'en prend violemment aux nationalistes flamands. Mais le nationalisme flamand ne concerne pas que la N-VA et le Vlaams Belang, crédités ensemble de 40,2% d'intentions de vote, selon le dernier sondage "Nieuwsblad". Comme l'a bien précisé l'ancien ministre CD&V Stefaan De Clerck : "Il y a toujours eu, en Flandre, deux forts courants : la démocratie chrétienne et le nationalisme flamand démocratique. Ensemble, ils représentent un sentiment très majoritaire en Flandre. Ils sont complémentaires."

Il convient d'ailleurs de rappeler ici que c'est le ministre-président flamand CVP Luc Van den Brande, qui lança, au début des années 90, l'idée confédéraliste, expliquant : "Mais collègues de l'exécutif flamand, socialistes compris, se rallient à mes déclarations sur le confédéralisme." Et le Parlement flamand se prononça dans ce sens en 1999.

C'est aussi l'actuel président du CD&V, Wouter Beke, qui, en 2007, déclara au journal québécois "Le Devoir" : "Nous voulons une véritable confédération où chacun pourra agir comme il l'entend. Si les francophones n'acceptent pas de lâcher du lest, nous n'aurons pas d'autre choix que l'indépendance." On ne peut être plus clair !

Bart De Wever ne fait donc que s'inscrire logiquement dans la ligne du Mouvement flamand, qui, au fil des décennies, a gagné sur toute la ligne, les "demandeurs de rien" francophones finissant toujours par céder.

En 2019, la Belgique pourrait donc, très rapidement, être mise échec et mat.

Quant à Michel Henrion, il devrait relire l'interview-testament de son mentor Guy Spitaels : "Il (Bart De Wever) m'intéresse. Parce qu'il est intelligent et rusé. Son discours - que les francophones ne veulent pas entendre - est très clair. C'est un superbe manoeuvrier. (...) Très, très habile. Il est très fort intellectuellement et l'ennemi des bobos !"

