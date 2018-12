La N-VA, le parti le plus actif sur Twitter, compte 54.580 suiveurs

La N-VA est, de tous les partis flamands et même belges, celui qui compte le plus de suiveurs sur le réseau social Twitter, précédant le CD&V et l'Open Vld, révèle une analyse effectuée par le blogueur Bruno Peeters, qui rassemble des statistiques sur les médias sociaux sur son site B.V.L.G.