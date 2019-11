L'informateur Paul Magnette (PS) poursuit sa mission royale en silence. Cela signifie qu'il travaille uniquement sur le fond. Mais peu à peu, la N-VA semble lâchée de toute part, même si pour Eric Van Rompuy (CD&V), la N-VA et le PS doivent prendre les choses en main.

Dix partis sont en lice pour former un gouvernement fédéral : les familles libérales, socialistes, chrétiennes-démocrates et vertes, complétées par la N-VA et Défi. Paul Magnette, président du PS, continue de peaufiner sa mission d'information. Il devrait retourner au Palais lundi prochain.

