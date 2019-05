Malgré le recul engrangé par la N-VA aux élections de dimanche, les cadres du parti soutenaient pleinement leur président Bart De Wever, ressort-il lundi en marge d'un bureau de parti organisé à Bruxelles. Il est par ailleurs logique que la formation ouvre les discussions avec l'extrême droite, estime encore la hiérarchie.

La N-VA n'a pas atteint les 30% escomptés en Flandre, récoltant près de 25%. La présidence de Bart De Wever n'en est pas pour autant menacée. "Bart De Wever est taillé pour diriger le parti. Nous faisons bloc derrière lui et cela va continuer ainsi", a confié le ministre sortant de la Mobilité en Flandre, Ben Weyts.

Bart De Wever avait déjà fait savoir qu'en tant que président du plus important parti de Flandre, il allait contacter les autres partis, en ce compris le Vlaams Belang. Une démarche tout à fait logique, indique-t-on au sein du parti. "Tom Van Grieken (président du Vlaams Belang, NDLR) veut être respectueux et constructif et je souhaite voir ce qu'il entend par là", a ajouté le ministre-président sortant Geert Bourgeois.

Même son de cloche chez Zuhal Demir pour qui il ne faut pas nier le signal clair envoyé par l'électeur. "Je ne suis pas favorable au cordon sanitaire. Ce n'est pas démocratique. Mais sur le fond, nous sommes certes très différents." Bart De Wever lui-même avait reconnu avoir des problèmes fondamentaux avec certaines propositions et avec le style du parti d'extrême droite.