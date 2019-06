Les informateurs Johan Vande Lanotte et Didier Reynders devraient rendre leur tablier en début de semaine prochaine, a appris le quotidien De Morgen à bonnes sources. On savait déjà que les deux hommes devaient à nouveau faire rapport au Roi lundi. Leur mission pourrait s'arrêter-là même si d'autres sources se montrent moins affirmatives.

Le 30 mai dernier, Johan Vande Lanotte et Didier Reynders avaient été chargés par le roi Philippe d'une mission d'information "visant à identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".

Leur mission, qu'ils avaient qualifiée de "difficile", avait ensuite été prolongée à deux reprises, le 6 et le 17 juin.

Le sera-t-elle une troisième fois lundi? Sans doute pas. Reste à savoir ce que le Palais, où les deux 2 hommes sont attendus lundi, communiquera à la fin de l'entretien: la fin de leur mission ou le début d'une nouvelle séquence.