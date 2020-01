Les informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) sont reçus depuis quatre heures au palais royal, ce mardi, pour exposer au roi Philippe le rapport final de leur mission. La longueur de l'entrevue témoigne de la gravité de la crise belge et d'une phase de dramatisation. Les deux hommes vont-ils être déchargés de leur mission ? Et qui pour leur succéder ?

Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) avaient été prolongés par le roi il y a deux semaines pour tester une nouvelle fois - de façon approfondie, via des groupes de travail - la possibilité de mener un dialogue entre les deux principaux partis du pays, le PS et la N-VA. Deux semaines durant, ils ont tenté de nouer ce fil. En vain. Lundi, le président du PS, Paul Magnette, a coupé court : malgré plus d'une trentaine de rencontres communes, cela " ne sert à rien ".

Retour à la case départ. Bart De Wever, président de la N-VA, courroucé, estime que le PS " veut être le seul maître à bord ". Alors que l'on citait la possibilité de lui confier une mission, ces derniers jours, la piste s'est peu à peu éteinte tant elle était vouée à l'échec. De toutes parts, huit mois après les élections, on devait bien constater ce mardi que l'impasse est quasiment totale.

Alors ? Les nationalistes flamands reviennent avec leur solution toute trouvée : le confédéralisme. Du côté francophone, on évoque une coalition sans la N-VA et... sans le CD&V, ce qui signifierait sans les trois premiers partis flamands et avec une très large majorité francophone - même le MR n'est pas chaud à cette idée. Dans les rangs de la FGTB, on disait qu'il ne faut pas craindre de nouvelles élections en prélude à la manifestation du jour pour la sécurité sociale. Au MR, on disait toujours croire au " plan A " en citant le nom de Conner Rousseau, jeune président du SP.A, ou en n'excluant pas une prolongation du duo actuel.

La durée inhabituelle de l'audience au palais témoigne du caractère périlleux de la solution à trouver.