La ministre française Nathalie Loiseau devrait démissionner pour mener la liste Macron

(Belga) La ministre française des Affaires européennes Nathalie Loiseau devrait démissionner lundi pour mener la liste aux élections européennes du parti du président Emmanuel Macron, a appris lundi l'AFP auprès de son entourage.

LREM, le parti présidentiel qui est donné en tête des sondages en vue du scrutin du 26 mai, doit entériner dans la soirée le nom de Mme Loiseau et d'une trentaine d'autres candidats sur sa liste. Selon plusieurs sources, l'actuel directeur du WWF France, Pascal Canfin, sera numéro 2 de la liste. Cet écologiste avait été ministre (EELV) délégué au Développement en 2012, dans un gouvernement socialiste. Le premier grand meeting de campagne aura lieu samedi en banlieue parisienne. Nathalie Loiseau, 54 ans, est une diplomate de carrière qui a dirigé l'ENA, la prestigieuse école d'administration où sont passés nombre de ministres et présidents. Elle est entrée au gouvernement en juin 2017. Elle avait annoncé en direct à la télévision, lors d'un débat avec la cheffe de l'extrême droite Marine Le Pen le 14 mars, sa candidature pour mener la liste LREM au Européennes. Selon un sondage Harris Interactive et Agence Epoka publié dimanche, la liste de la majorité LREM et MoDem, son allié du centre, pointe à 23% d'intentions de vote et devance celle du Rassemblement national (RN, extrême droite), créditée d'environ 22%. Ces ordres de grandeur sont observés à l'identique dans une série d'autres études publiées ces dernières semaines. (Belga)