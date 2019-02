La loi climat sera examinée dans l'urgence au parlement

La proposition de loi spéciale Ecolo-Groen et PS qui fait écho à l'appel de manifestants et d'universitaires pour coordonner la politique climatique des différentes entités du pays et fixer des objectifs généraux à long terme sera traitée dans l'urgence, selon un vote technique favorable de la plupart des députés à l'exception de la N-VA et de l'Open Vld.