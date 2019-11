Journaliste VRT-Flandreinfo et co-fondatrice de DaarDaar

La nouvelle a surpris : le 4 novembre, Christophe Busch annonçait sa démission du poste de directeur de la Kazerne Dossin. Le criminologue de formation dirigeait le mémorial, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme depuis 2016.

Les raisons de son départ demeurent délibérément vagues. Au sein de l'institution malinoise, les tensions n'ont cessé de croître entre le directeur et le conseil d'administration. En cause : la mission du musée-mémorial. Autour de laquelle deux visions s'opposent : d'une part, l'importance d'honorer la mémoire des victimes juives, de l'autre le devoir d'instruire de façon plus vaste sur les problématiques actuelles du racisme, de la violence ou de la polarisation .

