La hausse du prix du carburant coûte 450 euros de plus par an au conducteur diesel

La différence entre le prix maximal de l'essence et du diesel a atteint mardi 8,1 centimes d'euro, à l'avantage de l'essence, selon le VAB.

L'organisation a sollicité l'avis de 2.000 habitants du nord du pays: il en ressort que 84% des automobilistes se disent prêts à prendre des mesures pour réduire leur facture en carburant. Ceux qui disposent d'une voiture de société ont également conscience de la hausse des prix mais seuls 59% envisagent d'agir en conséquence.

Parmi les mesures envisagées, choisir une station qui offre des prix plus avantageux arrive en haut de la liste (37%), adapter sa manière de conduire occupe la deuxième position (32%) et délaisser plus souvent la voiture la troisième (29%). Enfin, 27% des sondés envisagent d'enfourcher plus souvent leur vélo.