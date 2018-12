La FWB dégage 150 millions pour les hôpitaux universitaires

Sont concernés par ces investissements: les cliniques Saint-Luc et l'hôpital Erasme à Bruxelles, le CHU de Liège et le CHU Dinant/Mont-Godinne. Une remise au goût du jour qui n'est pas un luxe pour ces quatre hôpitaux, construits dès les années 70, souligne Le Soir.

"Nous avons demandé aux hôpitaux universitaires de définir clairement leurs besoins et avons mis sur pied un nouveau mécanisme, qui doit leur permettre de procéder à des investissements nouveaux ou de rajeunissement du patrimoine existant", commente le ministre-président de la FWB, Rudy Demotte. "Ce nouveau mécanisme repose sur une évaluation des besoins en termes de patrimoine immobilier et on répercute cela, en termes de budget, dans le prix de la journée d'entretien qui est transféré aux organismes assureurs, lesquels sont eux-mêmes ensuite remboursés par les pouvoirs publics", ajoute-t-il. "Le but de ce plan est de permettre une annuité qui permette un amortissement en trente ans des nouvelles infrastructures".

En termes budgétaires, cela représente 150 millions d'euros entre 2019 et 2023. A l'horizon 2038, la somme cumulative des investissements accordés dans le cadre de ce mécanisme devrait atteindre le milliard d'euros, selon les estimations du Soir.