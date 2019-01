La fusion des zones de police à Bruxelles "impraticable"

La fusion des six zones de police locale de Bruxelles en une seule zone plus large n'apporterait aucune valeur ajoutée et pourrait même s'avérer être un pas en arrière, ressort-il d'une enquête menée par l'UGent, l'université de Gand, auprès des acteurs impliqués à la demande du gouvernement fédéral, rapporte De Tijd mardi.