Le gouvernement flamand a approuvé un nouveau plan visant à réduire les montagnes de déchets plastiques.

Celui-ci a été présenté mardi par la ministre régionale de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) lors d'une visite dans une usine de recyclage à Houthalen (Limbourg). Ce plan se concentre sur le tri, le recyclage et l'élimination de certains produits plastiques.

Recyclage

Il vise d'abord un meilleur recyclage. "Chaque flamand jette en moyenne 14 kilos de plastiques par an dans les déchets résiduels. Tout cela part dans les incinérateurs", a fait remarquer Zuhal Demir. "L'arrivée du nouveau sac PMC au printemps 2021 permettra à tous les Flamands de se débarrasser par ce biais de leurs emballages plastiques ménagers."

Ensuite, le plan 2020-2025 de l'agence publique flamande des déchets (OVAM) ambitionne de créer un marché du recyclage durable pour les plastiques et met l'accent sur le rôle d'exemplarité des autorités publiques. "Depuis le début de cette année, les gobelets jetables sont interdits dans les événements. Nous élargissons cela au matériel de restauration. Les autocollants sur les fruits appartiendront aussi bientôt au passé", a promis Mme Demir.

