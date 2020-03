La Flandre va aussi planter des haies

Le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers (Open Vld), a lancé son propre plan climat pour les pouvoirs locaux. Plus ambitieux que le plan climat régional, il prévoit notamment la plantation d'un arbre et de 0,5 mètre de haies par citoyen, rapportent mercredi De Morgen et Het Laatste Nieuws.

prétexte