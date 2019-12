La fin du congé de maternité raboté en vue?

La Ligue des familles se réjouit mercredi d'un avis rendu la veille par le Conseil national du travail (CNT), qui réunit employeurs et travailleurs, sur le congé de maternité. Le CNT a souscrit à l'objectif de trois propositions de lois visant à ce que le congé de maternité ne soit plus raboté en cas d'incapacité de la femme enceinte dans les six semaines avant l'accouchement.