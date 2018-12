La FEF appelle à "l'instauration progressive de la gratuité dans l'enseignement supérieur"

Avec des gâteaux et des sucreries offerts au rez-de-chaussée du siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, place Surlet de Chokier à Bruxelles, la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) et le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) ont ironiquement "fêté" l'anniversaire de l'adoption du "Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels" le 16 décembre 1966, un texte ratifié par la Belgique le 21 avril 1983.