En 2020, le coronavirus aura donc coûté 33,5 milliards d'euros aux différents niveaux de pouvoir belges, du gouvernement fédéral aux communes. Qui a payé quoi ? Voici la facture Covid passée au crible.

Notre dossier: le Covid a coûté 33,5 milliards à la Belgique

...

Comme partout, il a fallu acheter des masques et du matériel de protection. Ce fut, en 2020, l'un des principaux coûts Covid pour les Provinces. Qui, dépenses et pertes de recettes confondues, s'en sortent avec une ardoise de 20,9 millions (9,8 millions pour Liège, 3,9 pour le Hainaut, 3,7 pour le Brabant wallon, 2,4 pour Namur et 1,03 pour Luxembourg). Certaines ont par ailleurs soutenu financièrement leurs communes, d'autres acheté du matériel à destination des hôpitaux, mis en place des structures d'accueil pour publics précarisés, octroyé des subsides aux secteurs affectés... Si l'impact pour les communes risque d'être catastrophique en 2021 et 2022 à cause de la baisse de l'impôt des personnes physiques, les Provinces s'en tireront un peu mieux. Leurs recettes sont en effet principalement liées au précompte immobilier, moins variable. En revanche, leur budget 2020 a souffert du confinement. La fermeture de leurs infrastructures culturelles, touristiques, de loisirs, etc. a fait fortement baisser leurs rentrées financières.