La communauté juive d'Anvers va surveiller davantage les synagogues

L'attentat à Pittsburgh a fortement affecté la communauté juive anversoise. "Encore plus car il a eu lieu durant une cérémonie marquant la naissance d'un enfant durant le jour du chabbat, le repos hebdomadaire juif", confie Michael Freilich, de Joods Actueel.

Le service de sécurité internet de la communauté a dès lors décidé qu'un ou deux volontaires par synagogue seront désignés pour en assurer la sécurité.

"Ils doivent vérifier que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées, que des colis ou des sacs suspects sont immédiatement signalés, etc.

" Cette mesure ne signifie cependant pas que la communauté juive trouve que la police et la Défense ne remplissent pas correctement leur mission de surveillance.

"Il y a toujours une vigilance accrue dans le quartier juif et nous sommes très reconnaissants qu'un budget lui soit encore alloué. Notre communauté se sent beaucoup plus en sécurité grâce à la présence de l'armée, mais nous devons nous aussi rester alertes et vigilants."