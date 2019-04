La "clinique juridique téléphonique": des conseils juridiques gratuits pendant deux jours

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles (CJBB) lance ces samedi 13 et dimanche 14 avril de 9h00 à 16h00 une "clinique juridique téléphonique". Toute personne souhaitant un conseil juridique pourra l'obtenir gratuitement en appelant le numéro de téléphone 02/897.08.79. Plus de cinquante avocats, spécialisés dans différentes matières, se mobilisent pour répondre aux questions. L'événement, qui connaît un certain succès plusieurs fois par an à Montréal, est une première à Bruxelles.

