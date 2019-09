La circulation sur l'axe Nord-Midi perturbée du 14 octobre au 12 novembre

La circulation sur l'axe Nord-Midi sera perturbée du 14 octobre au 12 novembre en raison de travaux de modernisation du système de signalisation à Bruxelles-Midi. Une dizaine de trains P (heure de pointe) seront supprimés et une trentaine détournés vers une autre gare bruxelloise ou limités dans leur parcours. Les week-ends des 1-2-3 et 9-10-11 novembre, la circulation sera interrompue entre Bruxelles-Midi et Hal, ce qui aura aussi un impact sur les trains internationaux, indiquent jeudi la SNCB et Infrabel dans un communiqué.