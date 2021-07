Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur le nouveau phénomène mode, Louis Vouchez.

Thibaut et François étaient dans la même classe à l'époque. Je vous parle d'il y a trente ans, quand Internet était aussi long à la détente que Mathieu Michel.Ils ont découvert en même temps que le Père Noël n'existait pas. Ils ont fusillé des milliers de canards sur leur Nintendo. Ils ont développé une peur irrationnelle des clowns en regardant Ça. Ils ont écouté Britney Spears et les Hanson en cachette. Ils ont traversé ensemble les joies de la puberté: leur premier bouton, leur premier joint, leur première cuite et leur premier amour platonique. Et puis, ils se sont perdus de vue. Mais heureusement, la magie des réseaux sociaux leur a permis de se retrouver. Thibaut: "J'ai stalké ton profil lol, t'es devenu une merde antivax." François: "Mais dégage pauv' type, mdr." FIN