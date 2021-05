Plusieurs centaines de personnes sont réunies au Bois de la Cambre dans le cadre de l'évènement "La Boum 2". La police a entamé l'évacuation des lieux. La tension est montée d'un cran. Un camion à eau de la police a par ailleurs renversé un des participants, la victime a brièvement perdu connaissance.

Quelques centaines de personnes étaient déjà présentes samedi après-midi vers 16h30 dans le Bois de la Cambre à Bruxelles à l'occasion de la Boum 2, pourtant interdite. Bien que le rassemblement se veut une fête, l'ambiance festive n'est pas encore vraiment au rendez-vous. Seul un petit groupe de personnes s'est réuni pour l'instant autour d'une installation musicale et danse un peu, mais les autres restent principalement groupés. La distance et l'obligation du port du masque ne sont souvent pas respectées.

De très nombreux jeunes figurent parmi les personnes présentes. Des supporters de plusieurs équipes de football de la Jupiler Pro League se sont également mélangés au public.

"On est là pour défendre notre liberté. Le masque? Non je n'en porte plus, je veux être libre", a expliqué un lycéen de 18 ans à l'AFP. "Ca fait un an que ça dure. Un an qu'on ne peut pas sortir. Au bout d'un moment, il faut trouver des alternatives", renchérit une jeune bruxelloise. L'atmosphère bon enfant s'est crispée avec l'arrivée d'un car de police sur la pelouse. Les cris ont fusé: "Liberté, liberté". Puis des détonations de pétards et des jets de projectiles ont poussé le véhicule à rebrousser chemin.

Les forces de l'ordre sont présentes en nombre. La police fait également usage de drones pour demander aux personnes présentes de se conformer aux mesures sanitaires, parfois pour mettre fin aux activités. Il n'y a pas d'intervention pour le moment. Selon Het Nieuwsblad, la police a mobilisé plus de 700 policiers pour contrer d'éventuelles perturbations. Des canons à eau et la police à cheval sont également présents dans le parc. Un hélicoptère de la police surveille la situation depuis les airs.

Nous constatons que les mesures sanitaires ne sont pas respectées #BoisdelaCambre#zpz_polbru va procéder à l'évacuation des lieux — PolBru (@zpz_polbru) May 1, 2021

Vers 17h00, les forces de l'ordre pourtant déjà très nombreuses ont reçu le renfort de dix combis de police dont les hommes étaient en tenue anti-émeutes ainsi que d'un canon à eau supplémentaire, déclenchant les huées et le jet d'oeufs sur les véhicules de la police.

Peu de temps après, une chaîne humaine s'est formée entre la police et les personnes qui restaient sur la pelouse de l'étang du Bois de la Cambre. Il s'agissait de membres du groupe "Nurses for Freedom" et des parents qui, disent-ils, sont présents pour protéger leurs enfants de la police. Certains d'entre eux se sont adressés directement aux forces de sécurité en leur demandant de ne pas charger. "Nous protégeons également vos enfants".

L'autopompe a été utilisé à plusieurs reprises. Un participant à l'événement a été touché. L'homme s'est cogné l'arrière de la tête et a brièvement perdu connaissance. Il est actuellement pris en charge par les ambulanciers et sera probablement emmené à l'hôpital. L'homme est à nouveau conscient et ne semble pas être en danger, indique Belga.

Les autorités redoutent la répétition des incidents qui avaient fait plus d'une trentaine de blessés le 1er avril, lorsque la police avait tenté de disperser plusieurs centaines de personnes venues participer à une fête, renommée "la Boum", dans ce même parc.

Le Premier ministre Alexander De Croo avait appelé vendredi à ne pas participer à ce rassemblement, organisé via les réseaux sociaux. "Ce genre d'événements sont organisés par certains dans le but de déstabiliser une approche dans notre pays qui a quand même été très raisonnable et très calme, comparée à d'autres pays. Ne tombez pas dans ce piège, c'est un piège", avait-il lancé. "Je déconseillerais d'aller aux endroits où des choses sont annoncées", avait pour sa part averti la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

