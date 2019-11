En Belgique, ce sont les parlements nouvellement élus qui examinent si les élections se sont déroulées sans irrégularités. C'est un peu comme si l'on demandait aux élèves de juger leur examen. Il y a un risque réel que l'exercice ne soit pas impartial. De quoi se faire taper sur les doigts par l'Europe.

La Belgique est l'un des derniers pays européens, avec les Pays-Bas, l'Italie et le Danemark, qui ne disposent pas d'un organe impartial qui juge du bon déroulement des élections et qui tranche en cas de litiges ou de plaintes pour d'éventuelles irrégularités. En Belgique cela est laissé aux parlements nouvellement élus. En effet, "chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet", conformément à l'article 48 de la Constitution. Ou pour le tourner autrement : les élus jugent donc de leur propre élection.

...