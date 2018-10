La Belgique un paradis fiscal pour les riches? L'étude du PTB est inexacte

Pour la neuvième fois, le PTB publie "un Top 50 des entreprises qui bénéficient le plus de la fiscalité belge". Sa conclusion : "Les 50 sociétés belges championnes de l'évitement fiscal paient un taux d'imposition moyen de 2,6 %. Les 1000 sociétés les plus bénéficiaires de Belgique paient un taux d'imposition moyen de 12,6 %. (...) Cette année, les 50 entreprises qui ont le plus bénéficié de la fiscalité belge ont payé... 2,6 % d'impôts. Loin des 33,99 % d'application selon la législation. Ce sont les petits indépendants qui paient, eux, ce taux, qui doivent être cont...