Directeur du bureau bruxellois de l'European Union for progressive judaism, William Echikson s'inquiète de la progression du Vlaams Belang, de la répétition des actes antisémites et, surtout, du renoncement des responsables publics à les dénoncer.

Je vis en Belgique depuis 25 ans, j'ai pris la nationalité belge et ai adoré voir mon fils aîné représenter, en rouge et noir, la Belgique lors du championnat mondial de golf amateur. Mon épouse et moi sommes l'une des sept familles à avoir fondé l'International Jewish Centre, seule synagogue progressiste, internationale et anglophone du pays. Jusqu'aux dernières élections, ma patrie d'adoption, réputée pour ses chocolats et ses carnavals, me séduisait pour sa tolérance et sa joie de vivre. Mais le parti d'extrême droite Vlaams Belang a remporté près de 20 % du vote flamand, en hausse de 13 %. Cet événement troublant intervient en outre après une série inquiétante d'incidents antisémites. Ce ne sont pas seulement ces incidents, pris isolément, qui m'inquiètent. C'est surtout le silence des responsables politiques belges, qui s'abstiennent de les dénoncer.

...