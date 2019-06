La Belgique pourrait être exclue de la coopération structurée permanente (CSP, mieux connue sous son acronyme anglais de Pesco) en matière de défense lancée fin 2017 et qui rassemble 25 pays de l'Union européenne faute de consacrer suffisament de moyens à la défense, a prévenu vendredi un haut responsable militaire, le général-major Philippe Boucké.

"En raison du budget de la défense insuffisant, nous ne pourrons plus remplir nos obligations au sein de la Pesco et nous risquons d'en être exclus, ce qui ferait que la Belgique et ses entreprises seraient exclues des projets collaboratifs" menées dans le cadre de la CSP, a-t-il affirmé lors d'un séminaire organisé à Bruxelles par l'Institut royal supérieur de Défense (IRSD). "Parce que nous sommes le plus mauvais élève de la classe en ce qui concerne le budget de la Défense, les autres pays ne seront pas enclins à collaborer avec nous pour développer des capacités, car nous ne disposerons pas des ressources financières pour acheter les capacités développées en commun", a ajouté le général Boucké, qui est chef d'état-major adjoint chargé de la stratégie (Acos Strat). "Tout ceci sera en fin de compte néfaste pour notre économie et pour nos entreprises qui passeront à côté des collaborations internationales. Si nous n'entreprenons rien pour combler rapidement le fossé entre les autres pays européens et la Belgique en matière de budget de défense, la facture pour la Belgique, en fin de compte, ne pourra qu'être encore plus élevée car nous serons forcés d'acheter nos équipements auprès de fournisseurs extérieurs sans que ces investissements ne profitent, ne fût-ce qu'en partie, à nos propres entreprises qui auraient pu participer au développement des capacités", a poursuivi l'officier.

Il a rappelé que les engagements pris dans le cadre CSP étaient légalement contraignants et que leur non-respect pouvait entraîner une exclusion, prévue par le traité de Lisbonne. Selon le général Boucké, "la participation aux activités de recherche et de développement capacitaire au sein de l'Union européenne offre donc d'énormes opportunités tant à notre Défense qu'à nos entreprises. Y participer est indispensable pour la Belgique. En payer le ticket d'entrée n'est donc pas une option mais une nécessité pour notre pays. La Belgique participe à dix des 34 projets CSP lancés en deux vagues dans le cadre de la CSP. Elle en dirige un seul, celui visant à développer des drones sous-marins détecteurs et destructeurs de mines de prochaine génération, un programme baptisé "Maritime Autonomous System for Mine Countermeasures" (MAS MCM).

Les critères de participation à la Pesco, en apparence moins exigeants que ceux de l'Otan - qui réclame de ses membres qu'ils consacrent 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) d'ici à 2024, alors que la Belgique devrait atteindre 0,95% cette année - citent également ce pourcentage, dont 20% pour les investissements et 2% pour la recherche et développement.