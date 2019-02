La Belgique germanophone donne une voix politique à des citoyens tirés au sort: "C'est une première mondiale "

La Belgique germanophone, qui compte 76.000 habitants, est la plus petite région de Belgique et d'Europe, mais elle poursuit de grandes ambitions de renouveau démocratique. La Communauté germanophone sera la première région au monde à impliquer en permanence des citoyens tirés au sort au processus de décision politique, afin d'accroître la confiance dans la démocratie et la participation aux affaires publiques. Toute personne âgée de 17 ans et plus résidant en Belgique germanophone est éligible au tirage au sort.

