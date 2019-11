opinion

"La Belgique devrait accorder l'asile à Snowden"

La lecture du livre Mémoires vives (Seuil, 384 p.) d'Edward Snowden présente un aspect à la fois fascinant et effrayant. La puissance de la technologie fascine, l'immensité du contrôle externe sur le public atterre. On refait avec l'auteur son initiation, et puis sa découverte d'une surveillance de chacun en tous lieux et tous moments, qui ramène directement à une version, plus sophistiquée, du 1984 de George Orwell.

© Reuters

Nous entrons dans un monde très différent, où la sphère privée diminue radicalement et risque même de mourir si nous n'y prêtons pas attention. L'omniprésence non seulement de l'Internet, mais aussi des smartphones, des satellites, des caméras, et maintenant la multiplication des drones et des objets connectés nous enserre comme dans une prison virtuelle. A cela s'ajoute la puissance sans cesse croissante des bigdata, robots et algorithmes qui analysent et contrôlent de plus en plus notre existence quotidienne, souvent à notre insu.

