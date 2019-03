actualité

L'ULB et la VUB veulent créer une école multilingue à Bruxelles

(Belga) L'ULB et la VUB veulent ouvrir une école multilingue à Bruxelles en 2020, rapportent mardi Le Soir et De Standaard. Les recteurs des deux universités bruxelloises lancent un appel aux politiques pour ce projet d'école secondaire, où les cours se donneraient en français, néerlandais et anglais.

L'ULB et la VUB veulent créer une école multilingue à Bruxelles © Belga