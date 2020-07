L'élargissement de l'interruption volontaire de grossesse pourrait être reportée en raison des tractations politique fédérales. Ses partisans appellent les libéraux à ne pas se tromper de combat.

C'est un sujet éthique important qui sera au menu de la Chambre, jeudi : l'élargissement de la loi sur l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). Il est aussi particulièrement sensible en cette période d'impasse politique fédérale.

...

C'est un sujet éthique important qui sera au menu de la Chambre, jeudi : l'élargissement de la loi sur l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). Il est aussi particulièrement sensible en cette période d'impasse politique fédérale.En 1990-91, l'adoption de première version de ce texte avait provoqué une crise institutionnelle sans précédent, marquée par l'interruption volonté de régner du roi Baudouin : sa foi fervente l'empêchait au plus profond de lui-même de signer cette décision politique et le Premier ministre de l'époque, Jean-Luc Dehaene (CVP, devenu CD&V), avait dû trouver une formule inédite d'interruption de règne pour éviter de plonger le palais - et le pays avec lui- dans l'inconnu.Cette fois, l'enjeu politique est une nouvelle fois de taille. Le texte prévoit une dépénalisation complète de l'avortement, l'autorisant jusqu'à 18 semaines de grossesse. Alors qu'il devrait diviser moins la société qu'à l'époque du roi Baudouin, il n'en fait pas moins l'objet d'un marchandage politique de grande ampleur, sur fond d'impasse politique fédérale. Sur ce sujet sensible, notre parlement pourrait se diviser en deux blocs. Cette évolution sociétale pourrait être reportée pour des raisons tout autre que celles liées à son objet propre.En Flandre, la N-VA et le CD&V - pour ne pas parler du Vlaams Belang - ont déjà exprimé leurs réticences et demandent à tout le moins un report à la rentrée de septembre afin que l'on prenne en considération un certain nombre d'amendements. Le CDH, du côté francophone, est plutôt sur cette longueur d'ondes. Les socialistes et les écologistes, ainsi que DéFI, défendent la proposition becs et ongles. Au milieu, il y a les libéraux...Sur les sujets éthiques, les libéraux laissent traditionnellement le choix du voté à leurs parlementaires, estimant qu'il s'agit d'un cas de conscience personnel. Mais cette fois, la formation gouvernementale joue un rôle qui pourrait amener certains libéraux à freiner. Egbert Lachaert, nouveau président de l'Open VLD, est pourtant favorable à cette avancée. "Cette situation conduit chaque année un millier de femmes à quitter notre pays et à se rendre à l'étranger pour procéder à l'intervention", soulignait-il à la radio quand il était député. Avec ses collègues de parti Katja Gabriëls et Goedele Liekens, il a lui-même introduit une proposition visant à relever le délai légal à 18 semaines. Mais l'Open VLD craint que ce vote, en pleine tentative de former une majorité fédérale, ne braque le CD&V. Vincent Van Quickenborne, chef de groupe Open VLD, a annoncé que son parti pourrait "temporiser". Le MR, de son côté, resterait fidèle au principe de la liberté de voter individuelle.Voilà ce qui amène Sophie Rohonyi, député fédérale DéFI, à publier en exclusivité pour le Vif/L'Express une carte blanche sous forme d'appel au libéraux "L'Open VLD, et peut-être son pendant francophone, le MR, changeraient ainsi de camp après des mois de travail constructif pour arriver à un texte mûr, consensuel, abouti et attendu par la population, écrit-elle. Un retournement de veste qui pose d'autant plus question qu'il n'offre aucune garantie de débloquer la crise politique dans laquelle nous nous trouvons depuis un an, si ce n'est celle de donner de l'eau au moulin des seuls partis conservateurs." Elle leur demande donc de bien considérer leur proposition avec ces mots forts: "Les femmes méritent mieux qu'un marchandage politique!"