Entre 0 et 1 cm de neige est attendu dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, d'Anvers, du Hainaut et les deux de Brabant. Celles de Namur et Limbourg pourraient être recouvertes d'un petit manteau compris entre 0 et 4 cm, alors que celles de Liège et Luxembourg pourraient se voir couvrir d'une couche jusqu'à 10 cm d'épaisseur.

Belga