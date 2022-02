L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche matin une alerte orange pour la Côte, à partir de la soirée, à cause du vent soutenu qui y soufflera jusqu'à 125 km/h. Cette alerte est valable entre 21h00 dimanche et 01h00 lundi, uniquement au littoral.

En fin de soirée et en début de nuit, un front froid actif traversera notre pays d'ouest en est, avec localement de l'orage, du grésil et des rafales fortes à très fortes, comprises entre 100 et 125 km/h à la mer, note l'IRM.

La différence avec la tempête Eunice, qui a balayé le pays vendredi, réside dans le fait que les rafales les plus fortes se concentrent sur une durée très courte, et se produiront localement, sous des averses, explique l'IRM, qui prévient que des problèmes ou des dégâts sont possibles. En mer, les vents de tempête souffleront temporairement du sud-ouest.

Le littoral repassera ensuite en code jaune de 01h00 à 21h00 lundi.

Le numéro 1722 reste activé Le numéro d'appel 1722 pour les interventions de pompiers non urgentes reste activé, a indiqué dimanche le SPF Intérieur, alors que l'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays, et même orange pour la Côte de 21h00 à 01h00 lundi, en raison de vents violents. Le numéro 1722 a été activé mardi par les autorités en raison d'un avertissement de mauvais temps de l'IRM. Il a été prolongé en raison du passage de la tempête Eunice, vendredi après-midi. S'il est de nature différente, le vent pourrait encore provoquer des dégâts ce dimanche, raison pour laquelle le 1722 reste encore actif. Le numéro 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent toutefois attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.

Si l'alerte orange est uniquement valable pour la Côte, l'IRM n'exclut pas que des rafales de 80 à 120 km/h, pouvant donc entraîner des dommages, soient également possibles dans l'intérieur des terres. Une alerte jaune en raison du vent est ainsi d'application pour le reste de la Belgique entre dimanche soir (activée entre 19h00 et 22h00 selon les provinces) jusqu'à lundi soir (désactivée à 21h00 pour toutes les régions, y compris le littoral).

Lundi, le temps restera agité avec probablement des rafales de 80 à 100 km/h, et éventuellement un peu plus par endroits. L'IRM prévoit à nouveau un risque de tempête en mer.

Epuisés, les pompiers du Brabant wallon craignent l'arrivée de nouveaux vents violents

Épuisés après avoir assuré plusieurs centaines d'interventions consécutives au passage de la tempête Eunice, les pompiers du Brabant wallon craignent l'arrivée de nouveaux vents violents.

Le cap des 500 interventions liées à la tempête Eunice, vendredi sur le territoire belge, a été dépassé samedi pour les pompiers du Brabant wallon. Des toitures endommagées, des arbres et branchages encombrant les voiries ou menaçant de tomber ont fortement mobilisé les équipes des différentes casernes brabançonnes wallonnes.

Dimanche matin, les opérations de tronçonnage et de déblaiement ont repris dans plusieurs secteurs de la province. "Dans la région de Wavre, par exemple, une cinquantaine de missions restent en attente. Du côté de Jodoigne, en revanche, les collègues ont absorbé la plupart des demandes d'aide", a précisé dimanche matin un dispatcheur de la zone de secours du Brabant wallon.

"Le personnel est épuisé après avoir été mobilisé durant tout le week-end. Au vu des prévisions météorologiques des prochaines 24 heures, nous craignons de nouveaux épisodes tempétueux et une multiplication des demandes d'intervention", a-t-il conclu.

