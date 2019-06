Des représentants du CD&V n'ont pas caché leur inquiétude mercredi après l'annonce du parti frère francophone, le cdH, de renoncer à toutes les majorités dans les entités en Belgique. "Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle", a commenté un député joint, comme d'autres, par l'agence Belga.

"Si vous voulez entrer dans un gouvernement, il est préférable de le faire ensemble, ainsi, vous avez plus de poids", a-t-il expliqué. Un ancien secrétaire d'Etat relativise, lui, soulignant qu'il y a déjà eu des majorités asymétriques au gouvernement fédéral dans le passé.

Au cours des dernières semaines, CD&V et cdH avaient opéré un rapprochement. "Cela fonctionnait entre les présidents Wouter Beke et Maxime Prevot", indique un député chrétien-démocrate flamand. "Il y a cinq ans, lors de la formation de la Suédoise, il n'y avait plus aucun contact. Cette fois, les lignes avaient été rétablies". "Dans un certain nombre de thématiques, il eut été utile d'avoir un gouvernement plus symétrique lors de la dernière législature", constate un autre député CD&V. "Nous aurions pu peser plus au centre. Nous avons du faire avec les moyens du bord". Au-delà de ce qui les assemble, des différences fondamentales opposent cependant le CD&V et le cdH. "Nous l'avons remarqué à de nombreuses reprises en commission (de la Chambre)", fait observer ce député. "A présent, il faut garder la tête froide et voir comment les discussions se poursuivent", conclut pour sa part le député Jef Van den Bergh, le seul a réagir ouvertement. "Il est toujours facile d'avoir des partenaires de la même famille mais cette décision n'est pas inopinée", précise-t-il.

Par l'entremise de son porte-parole, le CD&V dit éprouver du respect pour la décision du cdH. "Nous devons avoir du respect pour la décision prise par le cdH. Nous aussi nous faisons preuve d'humilité. Nos deux partis pensaient que nous engrangerions de meilleurs résultats" aux élections du 26 mai.