actualité

L'Inc'Rock Festival vivra sa quinzième édition du 3 au 5 mai prochain à Incourt

(Belga) L'Inc'Rock Festival (www.incrock.be), le plus important festival musical organisé en Brabant wallon, aura lieu du 3 au 5 mai sur le site de la carrière d'Opprebais, à Incourt. L'événement a dépassé le cap des 15.000 festivaliers lors des dernières éditions et bénéficie d'un budget d'environ 400.000 euros. Plutôt rock et pop-rock à ses débuts, il se veut éclectique mais répond à la demande du public plus jeune en prévoyant désormais deux jours sur trois consacrés au hip-hop et aux musiques urbaines. Le dimanche est plus familial et une soirée préambule sera organisée le jeudi 2 mai à 20h30.