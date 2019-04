L'hiver fait de la résistance: des giboulées au menu météo de mercredi

(Belga) Après un agréable interlude printanier fin mars, le début du mois d'avril signera le retour des giboulées, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Mardi-après midi, la nébulosité sera souvent abondante avec des averses, éventuellement orageuses et accompagnées de fortes rafales de vent. Mercredi, le temps sera variable avec des éclaircies et le retour des giboulées. Quelques coups de tonnerre seront même possibles, surtout l'après-midi. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 6 degrés en Ardenne à 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest. Durant la nuit de mercredi à jeudi, les averses laisseront la place à un temps calme et sec avec de larges éclaircies. Jeudi, le temps restera généralement sec même si une averse pourra se produire par endroits. Dans l'ouest du pays, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Dans l'est, par contre, la nébulosité sera plus abondante. La journée débutera avec quelques gelées, puis les températures atteindront des valeurs de 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 ou 11 degrés en plaine. Vendredi, malgré une pression atmosphérique basse, le temps sera généralement ensoleillé. (Belga)