L'histoire d'un comité parlementaire chargé du suivi législatif mais... qui ne suit rien du tout

Ils votent des lois à tour de bras. Logique, ils sont payés pour ça. Ils s'attardent nettement moins à jeter un oeil dans le rétroviseur, histoire de vérifier si ce qui a été décidé un jour ou approuvé au bout d'une nuit ne justifierait pas un retour à l'atelier pour révision. Faire et pouvoir défaire, c'est le b.a.-ba du job de parlementaire. La meilleure façon de s'épargner la malbouffe et l'obésité législatives ambiantes. Tout va tellement vite de nos jours. Pas plus tard qu'en 2016, devant un parterre de sénateurs, Yves Kreins, premier président du Conseil d'Etat, enfonçait cette porte ouverte : " Nous vivons une époque où tout doit se faire de manière presque instantanée : réseaux sociaux, informations, réactions aux informations. Cette tendance percole, y compris dans le monde politique. On a parfois l'impression que le plus important est de donner une réponse normative, le plus rapidement possible. L'effet d'annonce est essentiel et il n'est pas sûr que l'on vérifie toujours si le texte proposé est adéquat par rapport au problème qui se pose. Il y a là une difficulté fondamentale tout simplement liée à notre temps. "

...