L'État belge ne doit pas verser d'astreintes aux parents de 10 enfants belges bloqués en Syrie, a décidé mercredi un juge de la cour d'appel de Bruxelles. L'État avait demandé que soient révisées les pénalités qui lui ont été infligées dans l'attente du rapatriement de ces enfants de combattants belges de l'État islamique.

Les femmes et les enfants se trouvent dans le camp de réfugiés d'Al-Hol, en dehors de la zone tampon actuellement occupée par les Turcs en Syrie.

Le juge des référés de Bruxelles avait décidé le 11 décembre dernier que le gouvernement belge devait procurer une assistance consulaire à 10 enfants de combattants en Syrie et leur fournir les documents leur permettant de revenir en Belgique. Le juge avait également ordonné des astreintes de 5.000 euros par jour de retard et par enfant.

Mercredi, le juge a estimé que le gouvernement n'avait pas la possibilité de se conformer à la décision de décembre, notamment parce que les parents refusent d'être séparés de leurs enfants. Or, les rapatriements visent uniquement les enfants, et non leurs parents. Ces derniers avaient demandé une assistance consulaire et des documents d'identité ou de voyage, mais le juge était d'avis que les parents ne pouvaient se prévaloir de cette assistance consulaire car ils étaient entrés de leur propre gré dans une zone de conflit.

La cour d'appel a décidé mercredi que l'État avait trois mois pour ramener les 10 enfants sur le sol belge à partir du moment où leurs parents auront donné leur accord écrit pour que les mineurs soient rapatriés sans eux.

Les femmes et les enfants se trouvent dans le camp de réfugiés d'Al-Hol, en dehors de la zone tampon actuellement occupée par les Turcs en Syrie. Le juge des référés de Bruxelles avait décidé le 11 décembre dernier que le gouvernement belge devait procurer une assistance consulaire à 10 enfants de combattants en Syrie et leur fournir les documents leur permettant de revenir en Belgique. Le juge avait également ordonné des astreintes de 5.000 euros par jour de retard et par enfant. Mercredi, le juge a estimé que le gouvernement n'avait pas la possibilité de se conformer à la décision de décembre, notamment parce que les parents refusent d'être séparés de leurs enfants. Or, les rapatriements visent uniquement les enfants, et non leurs parents. Ces derniers avaient demandé une assistance consulaire et des documents d'identité ou de voyage, mais le juge était d'avis que les parents ne pouvaient se prévaloir de cette assistance consulaire car ils étaient entrés de leur propre gré dans une zone de conflit. La cour d'appel a décidé mercredi que l'État avait trois mois pour ramener les 10 enfants sur le sol belge à partir du moment où leurs parents auront donné leur accord écrit pour que les mineurs soient rapatriés sans eux.