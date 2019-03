L'espace aérien belge sera fermé cette nuit entre 01h30 et 04h30

L'espace aérien belge sera à nouveau fermé entre 01h30 et 04h30 dans la nuit de dimanche à lundi, les contrôleurs aériens de Skeyes s'étant déclarés malades, a indiqué à Belga Dominique Dehaene, le porte-parole de la société.

Plus tôt dans la journée, une suspension des actions syndicales avait pourtant été annoncée. "Les actions syndicales sont suspendues pendant le processus de conciliation et aucune communication ne sera faite, afin que la médiation se déroule dans le climat le plus serein possible et que les chances d'un accord se concrétisent", avait communiqué le SPF Emploi.