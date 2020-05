GO!, la coupole de l'enseignement officiel en Flandre, recommande aux écoles de ne pas organiser d'examens et d'offrir une seconde chance à ceux qui n'auront pas réussi leur année, au regard du contexte exceptionnel dû à la crise du coronavirus.

"Organiser maintenant des examens pour des matières que les étudiants doivent assimiler de manière largement indépendante et dans des circonstances exceptionnelles n'est pas très juste", estime Raymonda Verdyck, directrice générale de GO!

L'évaluation continue peut être aussi efficace que les examens, mais elle est beaucoup plus axée sur le soutien au processus d'apprentissage. C'est certainement important dans cette période.

Les élèves qui atteindront les objectifs d'apprentissage en juin et seront évalués positivement par le conseil de classe recevront le certificat A leur permettant de passer à l'année suivante.

Si le conseil de classe a des doutes, l'élève ne recevra par contre pas immédiatement un certificat B (lui permettant de passer à l'année suivante mais avec des restrictions) ou C (redoublement) en juin. "Nous devons également être justes dans ce domaine et donner à ces étudiants la possibilité de profiter des vacances d'été pour se mettre à jour", reconnait Mme Verdyck.

Les étudiants méritent une seconde chance.

