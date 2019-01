L'axe vert bleu, le nouveau dragon à quatre têtes de la N-VA

Seul contre tous : c'est le point de départ préféré de la N-VA, qui aime se présenter comme la seule alternative aux partis du système à ses yeux tous plus à gauche les uns que les autres. De ce point de vue, le "Marracrash" a apporté de bonnes nouvelles pour la N-VA. A six bons mois des nouvelles élections fédérales, le départ du gouvernement a souligné la différence avec les anciens partenaires de la coalition. Le départ et l'intransigeance - ou plutôt la "fermeté de principe ", selon les personnes interrogées - de la N-VA ont causé de profondes blessures et fait rêver les partenaires de la coalition suédoise à une alternative sans la N-VA. La rumeur d'un axe vert bleu déterminant pour le scrutin du mois de mai enfle.

...